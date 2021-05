A companheira do jornalista e opositor do regime bielorrusso Roman Protasevich, uma estudante de direito, também foi detida após o desvio de um avião da Ryanair para Minsk, a mando do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

O anúncio foi feito pela Universidade Europeia de Ciências Humanas (EHU), onde Sofia Sapéga estuda direito num curso de pós-graduação. De realçar que a instituição foi fundada na capital bielorrussa, em 1992, mas foi forçada a ser transferida para a Lituânia em 2004.

Em comunicado, a universidade afirma que a estudante foi detida por motivos “infundados e inventados” e apela à sua libertação imediata. Sapéga estaria a viajar para Vilnius para apresentar a sua tese de mestrado.