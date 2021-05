O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, anunciou ontem que, até dia 9 de junho, a União Europeia deverá estabelecer uma lista de países terceiros de onde são permitidas viagens sem restrições devido à covid-19.

De acordo com Le Drian, a categoria “verde” vai permitir a entrada de cidadãos na União Europeias “sem qualquer dificuldade, excepto verificações mínimas de controlo sanitário.” A lista “laranja” vai identificar países cujos cidadãos já estão vacinados com uma vacina reconhecida pela UE. Por fim, existirá uma categoria “vermelha”, onde se enquadram países como o Brasil, a Argentina e a Índia, com “restrições extremamente firmes” devido à circulação das várias variantes do vírus SARS-CoV-2.

Com o aproximar do verão, os 27 estados-membros decidiram na passada quarta-feira permitir a entrada de pessoas de países terceiros já vacinadas contra a covid-19. A UE fechou as fronteiras a 20 de março para viagens não essenciais e vai voltar a abrir em junho, com uma lista de países já vacinados, que será revista regularmente.