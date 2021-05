“Um dia, na estação do cais do Sodré, quando estava a caminho do trabalho, ao passar pela praça de táxis, ouvi: ‘pareces um porco nojento’”; “Uma vez, numa consulta de medicina no trabalho, uma médica foi desagradável depois de ter ficado indignada com os meus 15 quilos a mais”; “És cheiinha, que pena, tens uma carinha tão bonita.” São algumas das situações e frases ouvidas por Catarina Rochinha e Catarina Corujo, que dão a cara nas redes sociais pelo combate à “gordofobia”, a discriminação de quem tem excesso de peso.

Foram as primeiras a pronunciar-se após assistirem a um episódio da novela “Festa é Festa”, transmitida em horário nobre na TVI. Nesse dia, uma cena protagonizada pela atriz Inês Herédia, surpreendeu-as pelo que descrevem como “humor gordofóbico”. “As gordas ficam lá atrás”, foi a frase que serviu de gatilho, numa conversa sobre como se haveria de dispor um coro. Depois disso, várias foram as partilhas de revolta por parte dos internautas, que denunciaram que representações deste caráter são destrutivas e perpetuam comportamentos gordofóbicos. As duas marketeers e também de um homem que já se sentiu vitima do mesmo, contaram ao i como sentiram a cena e como tem sido aprender a lidar com o corpo e com os olhares e comentários dos outros. Um caminho aqui na voz de três pessoas, mas que é o de milhares que não encaixar no “padrão” do peso certo.

Ridicularizar ou repisar? A produção não ficou alheia ao movimento gerado pela cena exibida este mês. Inês Herédia pronunciou-se, defendendo-se com a natureza da sua profissão e a representatividade necessária para contar histórias reais: “A Nelinha (a personagem a que dá corpo) é uma buli, ninguém acredita naquilo que ela está a dizer. Nas cenas em que ela faz isso, todas as outras personagens que lhe dão contracena estão a achar aquilo absolutamente inacreditável. Ninguém aqui deste lado está a querer perpetuar um preconceito gigante que a nossa sociedade tem, antes pelo contrário. Estamos a querer mostrar que ele existe”, afirmou num vídeo, acrescentado que a sua personagem, Nelinha, é capaz de ser das mais infelizes deste trama, pois “é completamente obcecada pela imagem e principalmente pela imagem que não tem e que gostava de ter (...) Esta pessoa existe e tem de deixar de existir. Para deixar de existir é preciso ridicularizá-la e é o que estou a fazer com a Nelinha”.

Para Catarina Rochinha, marketeer e criadora de conteúdos digitais, “crochinha” no Instagram com 19 mil seguidores, que publicou uma mensagem sobre o assunto dirigida a Cristina Ferreira, dona da estação, é fundamental o papel dos meios de comunicação para influenciar pensamento, conhecimento, educação e cultura de um povo. Contudo, interroga a forma como, neste caso, a mensagem foi transmitida: “Entre passar uma mensagem positiva e educacional ou uma mensagem de mau gosto e com pouco conteúdo, eu escolheria a primeira opção. Quando se escrevem personagens como esta, é necessário, brio e o cuidado empático. Seja um gordofóbico, racista ou homofóbico. Há uma diferença entre rir dos outros, ou rir com os outros. Acho que esta última frase diz tudo. Acho muito bem que sejam representados e que se crie conhecimento à volta do bullying e, especificamente da gordofobia, mas no caso, em vez de ser combatida foi enaltecida”, diz ao i.

