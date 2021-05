Maria (nome fictício) conta apenas com um tupperware com sopa, quatro iogurtes e uma cuvete de gelo. O seu frigorífico sobrevive com quase nada. No silêncio guardado à porta fechada, Maria não sabe como vai matar a fome aos seus dois filhos menores no dia seguinte. E sentada no sofá, chora a Marta a história da sua desesperança.

Marta tem o carro novo com que sempre sonhou. Mas não tem dinheiro para o combustível, para o seguro ou para a revisão. No silêncio guardado à porta fechada, Marta sabe exatamente como vai matar a fome ao filho menor no dia seguinte. Afinal, um carro é só um carro (uma daquelas certezas que, no entanto, não confortam). E à mesa do café, chora a Rui a história da sua desesperança.

Rui e a mulher não têm dinheiro para pagar a conta da eletricidade. Nem sequer para comprar comida para forrar os estômagos. Rui não sabe como vai matar a fome aos seus dois filhos menores no dia seguinte. Desiste por um segundo. E com um frasco de comprimidos na mão pensa que talvez o melhor para todos seja mesmo não esperar que o dia seguinte volte a nascer. Enquanto chora com os seus pensamento sentado à beirada cama a sua história de desesperança.

Maria, Marta e Rui contam-nos histórias reais. São as deles, mas podiam ser as de outra pessoa qualquer. Em comum, têm uma ligação de décadas à Groundforce. E, hoje, são apenas três dos 2400 trabalhadores da empresa de handling do grupo TAP que, desde março de 2020, se tornaram protagonistas forçados de um argumento feito de salários e poupanças que se vão evaporando (até nada restar). Feito de profissionais que viram as suas conquistas reduzidas a memórias distantes; do desalento e impotência que carregam; e de uma esperança no futuro que nem chega a ter tamanho para se dizer ténue.

