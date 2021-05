A Amadora não é o fim do mundo

Cresci na Amadora e vivo num dos subúrbios da linha de Sintra. Não raras vezes a pergunta, mesmo de lisboetas, é: isso é perto de quê? E se dizemos que não pretendemos sair de cá, a incompreensão permanece.

A candidatura de Suzana Garcia tem deixado à tona o preconceito em relação aos subúrbios. Começou no próprio PSD, quando justificou a candidatura não com o projeto da candidata mas com uma espécie de “para Amadora está bem”.

Na entrevista que deu ao i, Suzana Garcia foca deficiências há muito conhecidas: a Amadora tem há vários anos um hospital subdimensionado para a população que serve e é um dos concelhos onde mais faltam médicos de família. Este é um problema das políticas públicas e que reflete uma ausência estrutural de planeamento. Também a linha de comboios de Sintra, apesar de estações renovadas, tem sido votada ao desleixo, mas o mesmo se passa com a linha de Cascais.

Agora, não é, segundo as últimas estatísticas, o concelho da área metropolitana com maior criminalidade e não é de todo, como não é o país no geral, um faroeste como poderá pensar quem nunca foi à Amadora: anda-se na rua à noite normalmente, sem se ser assaltado em cada esquina.

Há problemas de criminalidade, de habitação e de integração, mas em toda esta linha também há projetos sociais e espaços públicos bem cuidados, jardins onde convivem pacificamente pessoas de diferentes culturas e estratos sociais.

Há oferta cultural, por exemplo uma Biblioteca Municipal da Amadora dinâmica ou o Cineteatro D. João V, na Damaia – que tem em cena uma criativa encenação do Principezinho em teatro negro, que vale a pena ver.

Diz Suzana Garcia que uma farmacêutica não quer vir para a Amadora enquanto houver barracas, como se cruzando as portas de Benfica só houvesse barracas ou só houvesse barracas na Amadora. Também em Lisboa houve tentativas para arredar sem-abrigo, mas os bancos da Gare do Oriente servem de cama a muitos e não se conhece um boicote ao Parque das Nações e a especulação imobiliária fez-se com tantos a dormir na rua na capital. Serão as barracas ou o estigma exagerado em relação a esta periferia que não tem paredões nem nunca foi associada a famílias conhecidas, estigma que a candidatura até aqui reforçou em alguns momentos sem dar solução, que impede o investimento? Em 2021, Lisboa tem um orçamento dez vezes superior ao da Amadora. Nem todos os concelhos viverão do turismo e o desenvolvimento do país e o combate às desigualdades tem de ser mais firme, mas miséria, mais ou menos visível, há em todo o lado e a Amadora não é o fim do mundo.