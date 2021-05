A final da Taça de Portugal viu o Sporting Clube de Braga vencer, por 2-0, o emblema treinado por Jorge Jesus, num jogo que contou com três expulsões, e viveu momentos de tensão nos últimos minutos.

A partida começou mal para o SL Benfica, que ficou reduzido a 10 jogadores em campo após a expulsão de Helton Leite, aos 17 minutos. Leite derrubou Abel Ruiz fora da área e acabou por sofrer a penalização máxima, passando Vlachodimos a guardar a baliza ‘encarnada’, o que obrigou à saída de Pizzi.

Nos descontos da primeira parte, foram mesmo os 'arsenalistas' a inaugurar o marcador, pelos pés de Lucas Piazon, que fez um ‘chapéu’ a Vlachodimos.

Iniciada a segunda parte, a baliza do SL Benfica foi bombardeada pelo Sporting de Braga, e aos 71 minutos Al Musrati acabou substituido após um problema muscular na coxa direita.

A pressão continuou, e aos 85 minutos os arsenalistas fizeram o 2-0. Ricardo Horta selou a vitória do Braga no Estádio Cidade de Coimbra, onde a partida acabou com grande confusão no relvado. Taarabt e Piazon envolveram-se em conflito, e acabaram expulsos do campo já nos descontos.