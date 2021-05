A Direção Geral da Saúde confirmou este domingo ao i que já foram reportados pelos delegados de saúde à autoridade de saúde nacional perto de duas dezenas de casos associados aos festejos do campeonato de futebol, que juntaram milhares de adeptos do Sporting em Lisboa há duas semanas. A DGS considera "natural que possam existir mais casos, em que ainda não tenha sido possível verificar a respetiva associação a este evento".

Este domingo voltaram a ser confirmados o dobro dos casos na região de Lisboa face ao boletim de domingo passado. O município de Lisboa regista a maior incidência na região e o i sabe que a esta altura já passou o patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes, devendo ser sinalizado na avaliação desta semana. O Governo garante que vai ser reforçada a testagem. Ao i, o Ministério da Saúde indicou esta tarde que será feito um reforço da testagem onde existe um aumento mais intenso do Rt e da incidência. "É o caso da região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se pretende testar um conjunto de segmentos fundamentais, como já aconteceu no passado: ensino, empresas e função pública. Esta testagem tem três parâmetros (dirigida, programada e oportunística) e segue as diretrizes da DGS e da task force da testagem. No ensino, por exemplo, haverá uma intensificação da testagem em estabelecimentos de ensino secundário e superior."

Numa resposta enviada ao i sobre os contextos a que estão a ser associados os novos casos de covid-19 em Lisboa, que têm vindo a ser diagnosticados com maior incidência em jovens dos 20 aos 29 anos, a DGS ressalva que as celebrações do campeonato de futebol não explicam a totalidade do fenómeno. "A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes no concelho de Lisboa tem tido uma tendência crescente desde o início do mês de maio, seguindo o padrão nacional em termos de distribuição etária, já que se verifica uma maior incidência na população de adultos jovens. Este crescimento, lento e gradual em Lisboa, é multifatorial. Desde logo, é uma consequência natural do desconfinamento, que tem sido faseado, e de outros eventos, verificando-se a ocorrência de casos em contexto familiar/social, escolar ou laboral", informa a DGS, que garante que a situação está a ser acompanhada e monitorizada pela DGS em articulação com as autoridades de saúde regional e locais. "Mantém-se o apelo ao cumprimento das medidas de proteção individual mas também à testagem em caso de sintomas ou existência de comportamentos de risco", reforça a autoridade de saúde.