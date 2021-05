Uma cabine de teleférico na estação balnear do Piemonte nas margens do lago Maior, no norte de Itália, caiu, este domingo, provocando a morte de pelo menos oito pessoas, e deixou feridas, com gravidade, outras duas, que serão crianças.

"O balanço provisório é de oito mortos e dois feridos que foram transportados de urgência para o hospital pediátrico Regina Margherita de Turim", afirmou um porta-voz dos serviços de emergência, em declarações à France Presse. Pouco depois, a imprensa referia uma nona vítima mortal.

Segundo a agência noticiosa italiana Ansa, um cabo partido está na origem do acidente, que ocorreu na parte mais alta do percurso.

No interior da cabina seguiriam 11 pessoas, nove adultos e duas crianças, que terão sobrevivido à queda, mas que foram transportadas em estado crítico para o hospital de Turim, segundo a imprensa internacional.

O teleférico liga em 20 minutos a localidade de Stesa ao monte Mottarone, que culmina a quase 1.500 metros e oferece vistas espetaculares dos Alpes.