Os Måneskin, a banda que trouxe a vitótria da Eurovisão para Itália, estão a ser notícia em todo o mundo, mas os motivos não são apenas musicais. Está a circular um vídeo nas redes sociais, que entretanto já se tornou viral, no qual o vocalista Damiano David parece estar a consumir droga em direto.

Decorriam as votações e divulgavam-se algumas entrevistas dos candidatos, entretanto as câmaras apontam para os Måneskin e pode ver-se Damiano David debruçado sobre a mesa, aparentemente a inalar qualquer coisa.

O momento dura pouco mais do que dois segundos, mas foi tempo suficiente para que o vídeo invadisse as redes sociais com comentários críticos e acusações de consumo de cocaína.

🎙 FLASH - La séquence où un chanteur de l’équipe italienne semble renifler un rail de cocaïne sème le trouble parmi les organisateurs de l’#Eurovision. Des discussions sont en cours. Le chanteur a démenti et assure qu’une personne a "cassé son verre". (via @MarianaGrepinet) pic.twitter.com/McAdPlNQ6k — Mediavenir (@Mediavenir) May 22, 2021

Na sequência da polémica, o próprio músico sentiu-se obrigado a reagir e garantiu que se debruçou e olhou para baixo porque um colega da banda tinha partido um copo, escreveu a BBC.

Os Måneskin também divulgaram uma decalaração oficial nas Stories do Instagram, na qual negam qualquer consumo de droga do vocalista, manifestando ainda disponibilidade para realizar testes toxicológicos.

"Estamos muito chocados com o que algumas pessoas estão a dizer sobre o Damiano usar drogas. Somos contra as drogas e nunca consumimos cocaína. Estamos prontos para fazer um teste, porque não temos nada a esconder. Estamos aqui para tocar a nossa música e estamos tão felizes por ganhar a Eurovisão que queremos agradecer a todos pelo apoio. O rock nunca morre", lê-se no texto publicado no Instagram dos Måneskin.