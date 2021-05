Um adepto de 14 anos morreu num incidente inesperado e trágico durante as celebrações do título conquistado pelo Atlético de Madrid, este sábado.

Segundo o El País, o jovem estava no interior de uma carrinha, acompanhado por vários amigos, com a cabeça de fora da janela, no momento em que esta se preparava para entrar num parque de estacionamento subterrâneo na Plaza de Santa Ana.

Sem se aperceber das circunstâncias, o menor de idade bateu violentamente com a cabeça numa parede do parque de estacionamento e faleceu “praticamente no local”, por volta das 21h20 locais, o que corresponde às 20h20 em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, uma testemunha contou ao El País que o condutor da carrinha estava a conduzir rapidamente, de tal forma que terá derrubado “até sete barreiras de segurança”, antes de entrar no parque de estacionamento.

Os paramédicos ainda foram chamados ao local, no qual se depararam com o jovem adepto “em paragem cardiorrespiratória e com um fortíssimo traumatismo cranioencefálico”. Ainda que tenha sido tentado reanimá-lo “durante mais de uma hora”, a equipa de socorro não foi capaz de o salvar.