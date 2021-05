A equipa de andebol do FC Porto é bicampeã nacional, ao vencer o Águas Santas por 35-32, este sábado.

Após o apito final, o momento de entrega das medalhas e da taça da competição foi de enorme comoção. Os ‘dragões’, com uma camisola vestida com o nome de Quintana, receberam a taça pelas mãos da mulher do guarda-redes, Raquel Ferreira.

A mulher do guardião do FC Porto ainda ajudou o jogador Daymara Salinas a erguer o troféu de campeão nacional.

Antes de a equipa regressar aos balneários, o plantel reuniu-se junto de uma das balizas para homenagear o jogador que faleceu no passado mês de fevereiro.