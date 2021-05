As contas da II Liga já fecharam. Passados 36 anos da sua última presença, o Vizela vai regressar à I Liga, ao terminar em segundo lugar no segundo escalão do futebol profissional.

Na 34.ª e última jornada, o Vizela ganhou, em casa, contra o Vilafranquense por 5-2 e juntou-se ao primeiro classificado Estoril Praia no retorno à I Liga.

Já o Arouca vai defrontar o Rio Ave no playoff para conseguir rumar à I Liga, tendo ficado em terceiro lugar. O clube do norte já esteve presente quatro vezes no primeiro escalão.

Quanto ao Vilafranquense, o clube lisboeta foi despromovido, ao ficar no 17.º e penúltimo lugar da tabela. Com os mesmos pontos, está o Oliveirense, que perdeu por 1-0 no terreno do Varzim, e acabou a época em último lugar.