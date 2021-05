Nas últimas 24 horas, a covid-19 infetou mais 523 pessoas, num dia em Portugal não registou nenhuma morte associada ao vírus, segundo o recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde março de 2020, o país já reportou 844.811 casos de infeção e 17.017 vítimas mortais.

Comparando este dados com os de último sábado, o número de novos casos aumentou (469 no dia 15 de maio), enquanto o de mortes diminuiu substancialmente, uma vez que se registaram sete mortes no passado sábado.

Ainda que não haja nenhuma vítima de covid-19 nas últimas 24 horas, houve mais pessoas a darem entrada nos hospitais portugueses com o vírus. Agora, há 210 infetados internados (mais 3 do que ontem), dos quais 59 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais quatro do que sexta-feira).

A região de Lisboa e Vale do Tejo reuniu o maior número de casos reportados do boletim da DGS de sábado, ao contabilizar 196 novos casos. Segue-se o Norte com 161 novas infeções, Centro com 43, Alentejo com 37, Algarve com 21. Já nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, registaram-se 34 e 31 novos contágios respetivamente.

Nas últimas 24 horas, mais 482 pessoas recuperaram do vírus, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 805.466.

Quanto ao número de casos ativos, há mais 41 infetados pelo SARS-coV-2. Portugal tem atualmente 22.328 casos ativos.

De acordo com a atualização de sexta-feira, a taxa de incidência em Portugal é de 52,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um aumento face aos 51,4 registados na quarta-feira. Já Portugal continental é de 49,5, também um crescimento de 1,2. O risco de transmissibilidade situa-se nos 1,03 em todo o território português.

