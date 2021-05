O ex-guarda-redes do FC Barcelona e atual diretor desportivo do Oviedo, Francesc Arnau, morreu aos 46 anos, confirmou o clube da II Liga espanhola de futebol, este sábado.

"Morreu o nosso diretor desportivo. Lamentamos profundamente a sua perda e acompanhamos a família neste momento duro", anunciou o Oviedo.

Não foram reveladas as causa da morte do dirigente pela parte do clube. Segundo a imprensa espanhola, Arnau tinha tido, nos últimos dias, várias reuniões com os responsáveis do Oviedo para preparar a próxima temporada.

Francesc Arnau foi o guardião da baliza catalã entre 1994 e 2001, tendo sido companheiro de equipa dos portugueses Vítor Baía, Fernando Couto, Luís Figo e Simão Sabrosa. Jogou o resto da sua carreira no Málaga.