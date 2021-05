É preocupante o aumento de casos em Lisboa?

Acima de tudo é um sinal de aviso que não deve ser ignorado. Lisboa é o maior concelho do país com mais de meio milhão de habitantes, havendo várias ligações pendulares com outros locais, pelo que este aumento pode ter um impacto regional e nacional.

Encontra-se alguma explicação para a incidência maior em Lisboa do que nos concelhos à volta?

Em concelhos mais pequenos, normalmente este género de discrepâncias explica-se pela existência de um ou dois surtos, algo que não se aplica neste caso pela dimensão populacional. Sendo assim, é perfeitamente plausível que haja uma associação aos festejos do Sporting.

Há outras zonas que suscitem preocupação no país?

Além dos concelhos que já estão sujeitos a medidas atualmente no continente, a situação da ilha de São Miguel destaca-se pela elevada incidência.

Com a maioria dos vulneráveis vacinados, há menor risco de doença grave. O que o preocupa mais neste momento?

A maior preocupação é pensar-se que podemos facilitar demasiado. Evitar óbitos não deve ser o único objetivo, pois a doença traz sequelas mesmo aos mais jovens. Mantém-se a possibilidade de aparecerem novas variantes e a incerteza relativa à duração da imunidade conferida pelas vacinas. O objetivo de uma incidência controlada num patamar baixo permanece válido, pois facilita a resposta em caso de um aumento súbito.