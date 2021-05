A irmã mais nova do presidente do Brasil, Vânia Bolsonaro, foi internada num hospital por suspeitas de estar infetada com covid-19.

De acordo com o G1, Vânia foi transportada para uma unidade em Registro, situada no interior do estado de São Paulo.

A irmã de Bolsonaro tem um negócio de venda a retalho de móveis e tem várias lojas espalhadas em dez cidades do Brasil.

De mencionar que esta quinta-feira, o Brasil registou seis casos da variante B.1.617 – conhecida como variante indiana – do vírus SARS-CoV-2, tendo sido identificados em tripulantes de um navio da África do Sul, que estão isolados desde a semana passada, no porto de São Luís, no estado do Maranhão.