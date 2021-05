Os novos casos de covid-19 detetados no concelho de Lisboa já estão a aumentar há mais de duas semanas mas os diagnósticos aceleraram nos últimos dias. O aumento coincide temporalmente com os festejos leoninos que juntaram milhares de pessoas na capital há uma semana mas até ao momento a Direção Geral da Saúde não confirmou ligação entre os festejos e o aumento das infeções, sobretudo em jovens na faixa etária dos 20 aos 29 anos, nem forneceu dados sobre quais os contextos a que têm sido associadas. Mas já houve mudanças: pelo menos os restaurantes passam a ter regras mais apertadas na forma como os clientes se sentam, não só em Lisboa, como no resto do país (ver ao lado).

No briefing final do concelho de ministros desta semana, em que se reavaliou a situação dos 12 concelhos que tinham ficado sinalizados na semana passada, Mariana Vieira da Silva não apontou explicações mas disse que, tal como no resto do país, o que importa é aplicar medidas. Na grande Lisboa em concreto, o plano passa por aumentar testagem, inclusive nas grandes empresas, avançou. Considerou no entanto a situação no geral «positiva e controlada».

Risco para área metropolitana

Se o está na maioria do país, em Lisboa o comboio está a sair da trajetória. Há duas semanas o município estava com uma incidência cumulativa a 14 dias de 67 casos por 100 mil habitantes, na avaliação da semana passada 81 casos por 100 mil habitantes e esta semana, os dados publicados ontem pela DGS, subiu para 118 casos por 100 mil habitantes, um aumento de 45%. Está assim prestes a entrar no patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes que o Governo adotou como linha vermelha durante o desconfinamento e um RT de 1,10 no concelho, indicou ao i Carlos Antunes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Ontem o boletim epidemiológico do INSA confirmava que o RT na região de Lisboa é o mais elevado do país, tendo chegado no domingo ao valor de 1,11. Esta situação deve-se praticamente ao aumento dos casos na capital, uma vez que na maioria dos restantes concelhos da área metropolitana a incidência é praticamente de um terço. Mas os dados, que o Nascer do SOL analisou, mostram que na avaliação desta semana já se verifica um aumento da incidência em Sintra. É baixa, 40 casos por 100 mil habitantes, mas subiu 17% em relação à avaliação da semana passada (157 casos nos últimos 14 dias). A incidência cumulativa a 14 dias subiu também na Amadora (+34), Loures (76%) e Odivelas (+29%), sendo que são concelho que se mantêm no entanto no patamar dos 30 casos por 100 mil habitantes, mas até aqui vinham a registar uma descida de casos. Num concelho com a densidade populacional de Sintra, significa que foram diagnosticados 157 casos nos últimos 14 dias ou na, Amadora, 70, que são mais do que os que levam concelhos mais pequenos a passar o patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes. Em Lisboa, foram diagnosticados 600 casos nos últimos 14 dias. A titulo comparativo, Arganil, Montalegre, Lamego e Odemira, que registam as incidências mais elevadas e recuaram no desconfinamento, por serem concelhos mais pequenos ficam sinalizados com menos casos. Nos últimos 14 dias, Arganil, que é o concelho com maior incidência no país, teve 67 novos casos, Lamego 45, Odemira 70 e Arganil 67.

Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e um dos peritos que tem trabalhado nos planos de desconfinamento, considera que este aumento de casos em Lisboa é acima de tudo um sinal de aviso que não deve ser ignorado. «Lisboa é o maior concelho do país, com mais de meio milhão de habitantes, havendo várias ligações pendulares com outros locais, pelo que este aumento pode ter um impacto regional e nacional», alerta. «Por agora, o importante é que sejam cortadas as cadeias de transmissão e que a população tenha noção do risco», diz.

Esperar uma semana ou tomar medidas?

Questionado sobre se sendo o concelho mais populoso do país é prudente esperar duas avaliações consecutivas para aplicar medidas caso passe a linha dos 120 casos por 100 mil habitantes, a estratégia que tem sido seguida pelo Governo e que não era a proposta inicial da equipa, Óscar Felgueiras defende que as regras devem ser preferencialmente iguais para todos os concelhos. «Existe teoricamente a hipótese de aplicação de regras por freguesias, como foi feito em Odemira, mas é uma opção que também comporta algumas desvantagens, tanto em termos de aceitação como aplicabilidade», admite. Tirando Odemira e alguns municípios que fazem esse balanço, não tem sido disponibilizada publicamente pelo Governo ou pela DGS informação sobre as freguesias mais afetadas nos diferentes concelhos.

Público em Arganil

Este fim de semana tem mais dois grandes eventos com potencial para juntar muitas pessoas e serem fatores acrescidos de transmissão. Desde logo o Rali de Portugal, que arrancou esta sexta-feira e passou por Coimbra, Lousã, Góis e Arganil. Ao longo de toda a semana, a DGS não esclareceu se a comissão técnica que tem trabalho nas regras de eventos de massa manteve o parecer favorável a público no concelho com mais casos por 100 mil habitantes, que aliás se mantém recuado no desconfinamento. Na avaliação desta semana, Arganil mostra uma redução da incidência cumulativa a 14 dias, mas continua no patamar dos 608 casos por 100 mil habitantes.

Continua de resto sem ser conhecida uma orientação sobre eventos de massas, decididos caso a caso pela Direção Geral da Saúde. Já no domingo, as atenções estão centradas no final da Taça de Portugal, que se jogará a partir das 20h30 no Estádio Cidade de Coimbra, com as atenções centradas no que se passa dentro das quatro linhas mas mais ainda cá fora.