Aproxima-se o dia da decisão final no principal escalão do futebol francês. À 38.ª e última ronda, não se sabe ainda quem é o campeão nacional, apesar de o Lille liderar a tabela classificativa à hora de início de todos os jogos da última série de partidas, que se vão jogar no domingo.

A equipa do Norte da França conta no seu plantel com vários internacionais portugueses, como José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, e a sua liderança está sustentada em apenas um ponto de vantagem sobre os rivais do Paris Saint-Germain, emblema de Danilo Pereira, que, por sua vez, ocupa o segundo lugar com apenas dois pontos de vantagem frente ao Mónaco, equipa de Gelson Martins, que os parisienses bateram na final da Taça de França.

No domingo, o Lille vai até Angers, onde a vitória é o único carimbo seguro para se sagrar campeão nacional. O Paris Saint-Germain, que vai jogar também fora de casa, em Brest, assegurará o título caso vença e a equipa do norte de França perca ou empate frente ao Angers. Caso o PSG empate e o Lille perca, serão também os parisienses a conquistar o título. Pela frente, estará um Brest perigosamente perto da zona de despromoção que corre perigo de cair para o lugar do play-off de despromoção.

Luta pelo segundo lugar O topo da tabela classificativa da Ligue 1 está ao rubro, e o PSG, apesar de estar na luta pelo primeiro lugar, também precisa de vencer, ou empatar, para se manter no segundo posto, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Acontece que o Mónaco, que está no terceiro degrau da tabela classificativa dista apenas dois pontos da equipa de Paris, o que significa que, em caso de vitória para os monegascos, e simultânea derrota dos parisienses, será mesmo o emblema de Gelson Martins a findar a temporada no segundo lugar da tabela classificativa.

Dia decisivo em Espanha Em Espanha, sábado é dia de última jornada no campeonato, e, consequentemente, dia de decisões, já que o Atlético de Madrid lidera com dois pontos de vantagem frente ao Real Madrid, procurando vencer para finalmente garantir o título de campeão nacional. Em caso de empate pontual, serão mesmo os merengues a conquistar o título, pelo que o Atlético está obrigado a vencer em Valladolid.

Juve em risco de ficar fora Este é um fim de semana de decisões. Em Itália, apesar de já se saber que o Inter de Milão será o campeão nacional, a Juventus de Cristiano Ronaldo terá ainda de lutar por um lugar nas duas vagas italianas restantes para a Liga dos Campeões – a Atalanta também já garantiu um lugar na prova rainha europeia. A Juve, que está a um ponto dos lugares de acesso, tem de ganhar frente ao Bolonha, no domingo, e esperar que o AC Milan ou o Nápoles deslizem nos seus respetivos confrontos.