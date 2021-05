Um homem de 57 anos foi morto à facada, esta sexta-feira de madrugada, na sua própria casa em Murtosa, Aveiro. A mulher da vítima é a principal suspeita do homicídio, indicou a GNR.

O alerta do crime foi dado cerca das 00h40, segundo os militares, tendo ocorrido na residência do casal, em Outeiro da Maceda.

"Quando a GNR chegou ao local encontrou o corpo do homem já sem vida, caído no chão, com uma faca e um machado ao seu lado", explicou a força de segurança.

De acordo com a GNR, a companheira da vítima de 54 anos foi detida em casa de familiares, onde se refugiou após o crime.

A mulher foi encontrada com ferimentos, tendo sido transportada para o Hospital de Aveiro.

A Polícia Judiciária está a investigar agora o caso.