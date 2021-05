Já foi sorteada a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, no qual estavam em jogo 55 milhões de euros. Não houve vencedor, porém há um português a conquistar um terceiro prémio, no valor de mais de 34 mil euros.

Agora o jackpot subiu para os 65 milhões de euros.

Os números sorteados são: 2, 9, 13, 15, 35.

E as estrelas são: 3 e 10.

Atenção: A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.