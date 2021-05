O selecionador do Sub-21, Rui Jorge, já apresentou as suas escolhas para a fase final do Euro’2020.

Questionado sobre a ausência de Pedro Gonçalves, que foi nomeado para a seleção nacional, Rui Jorge disse que o jogador foi “um elemento fundamental naqueles três jogos”, mas que deve “estar preparado” para estas chamadas para o outro escalão da seleção.

“A questão é sempre a mesma: fazer com que os jogadores estejam num patamar para que o selecionador os chame quando entender. Quem me lidera, tem reconhecido essa coerência. Tenho de estar preparado para estas situações e vem o Romário Baró para esse lugar”, afirmou Rui Jorge.

A saída de Pote é das poucas alterações em relação à última lista de convocados. O selecionador disse que foi “uma escolha normal, atendendo ao passado dos jogadores nesta competição e àquilo que consideramos como um equilíbrio coletivo que queremos manter. Foi difícil, mas normal”.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, João Virgínia e Luís Maximiano;

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Pedro Pereira, Thierry Correia, Tiago Djaló e Tomás Tavares;

Médios: Daniel Bragança, Fábio Vieira, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Romário Baró e Vítor Ferreira;

Avançados: Danny Mota, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Jota, Rafael Leão e Tiago Tomás.