A rede social Twitter suspendeu, esta sexta-feira, temporariamente “algumas funcionalidades” da conta de André Ventura após o líder do partido Chega ter escrito: “Se é assim que vive a III República, eu também acho que Eduardo Cabrita devia ser decapitado!”.

A publicação foi feita após o ministro da Administração Interna ter suspendido a execução da pena aplicada ao agente da PSP Manuel Morais que chamou “aberração” a Ventura e escreveu: “Decapitem estes racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem”, no Facebook.

O Twitter justifica a suspensão com a “violação das regras” da rede social “contra o abuso e assédio”. Durante 12 horas, o líder do Chega poderá ter acesso à rede social e enviar mensagens, mas não pode fazer tweets, retweets, meter gostos ou seguir utilizadores.

Ao jornal Expresso, Ventura lamenta “não ser usado o mesmo critério para as publicações” que o “ameaçam e ofendem”. “É o que se pode chamar de verdadeira censura do século XXI que só funciona para um lado, o lado do Chega e do deputado André Ventura”, sublinhou.

"Sou insultado e ameaçado todos os dias por contas que permanecem ativas ininterruptamente. Escrevo uma frase irónica a propósito de um agente que me queria decapitar e sou suspenso. O Twitter ao serviço da censura", disse também ao Correio da Manhã.