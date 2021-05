A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Valença, resgatou uma cria de corço, na localidade de Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço.

Em comunicado, a força de segurança revela que recebeu um alerta por parte de um popular a dar conta de uma cria de corço que aparentava estar ferida e, por isso, não conseguia andar.

“Os elementos do NPA deslocaram-se ao local. Na sequência da ação, constataram que o animal aparentava estar bastante debilitado, tendo efetuado a sua recolha e o seu transporte para o Parque Natural do Litoral Norte em Esposende, para monitorização e recuperação do seu estado de saúde, e posterior libertação ao seu habitat natural”, informa a mesma nota,

A GNR apela à denúncia de situações de âmbito ambiental e lembra que, para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.