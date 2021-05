Afinal, o Júlio é que era deus

Não sei quantos deuses existem e não tenho a mínima pachorra para contá-los. Gosto do deus de Turner - “The Sun is God!” e sou capaz de ficar horas a fio de frente para ele como se num desafio à espera de qual dos dois desiste, se eu recolhendo-me à sombra, se ele desaparecendo para lá do horizonte. Gosto do deus de Steinbeck em To a God Unknown, o deus que leva Joseph Wayne a abrir um buraco na terra como se fosse um ventre e a fazer amor com uma árvore como se a sua seiva precisasse de sémen fresco para tornar a vida infinita. Mas acho que, mais do que todos, gosto do deus de Albero Caeiro, esse velho doente que passa a vida a escarrar para o chão e a dizer indecências. Foi ao ler esse poema tão absolutamente extraordinário que eu descobri, finalmente, onde estava deus. Subia e descia a velha Estrada Nacional nº 1 que bordejava a minha casa em Águeda, a Casa de São Bernardo. Sim, sem dúvidas, era um deus que escarrava para o chão a torto e a direito, sobretudo quando já não havia mais fumo para chupar na bia do cigarro ordinário. Era um deu que soltava imprecações e dizia indecências, como o deus de Caeiro, estava doente mas não era estúpido. Tinha uns olhos claros, pequeninos, escondidos por debaixo das sobrancelhas hirsutas e cheirava mal como cheiram, afinal todos os deuses. Tinha um carrinho de mão de madeira grossa e um pneu de automóvel na frente, transportava jornais da garagem dos Oliveiras para o Seminário da papelaria do Botaréu, e trabalhava sol a sol escarrando aqui e ali, dizendo indecências sobre o mundo que se calhar criou, dizem alguns, mas eu não valorizo o que dizem as escrituras. Foi dentro da memória, com ajuda do Caeiro, que percebi, finalmente, que deus era o Júlio dos Jornais. Nunca ninguém foi capaz de escarrar como eles dois, Por isso não me enganam: são um só! E juro que vos digo isto com a gravidade que é exigida a um deus e a um poeta.