A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai aplicar 500 mil euros no projeto “OneHCancer”, que pretende contribuir para o estudo do cancro humano e animal no Norte do país. “Este projeto irá contribuir para uma melhor compreensão do cancro animal e humano na região Norte de Portugal, em que os avanços do conhecimento a partir dos animais não humanos poderão ser alvo de aplicação em pessoas e vice-versa”, explicou o investigador e docente Luís Cardoso, citado no comunicado da UTAD. O projeto “One health concept in animal cancer - OneHcancer” (Um conceito de saúde no cancro animal) foi aprovado recentemente e é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O projeto que pretende estudar neoplasias em animais e humanos vai seguir três linhas de investigação: Investigar

o cancro em animais de companhia e humanos; investigar o cancro nos animais de produção, nomeadamente no

gado do Norte em explorações, quintas e matadouros; investigar a redução dos fatores cancerígenos em carnes.