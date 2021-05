Suzana Garcia é uma das escolhas mais controversas do PSD para as eleições autárquicas, por inúmeras razões: uma delas é porque é candidata à Câmara da Amadora, onde só chegou há três meses; a outra, não menos relevante, é que Suzana Garcia, de forma voluntária ou involuntária, é dada à controvérsia. Da televisão para a política, o mesmo registo, a mesma persona. Tem planos muito concretos para o concelho governado, desde a sua fundação, por partidos de esquerda – PCP e PS –, que, segundo a candidata, fizeram da Amadora uma Venezuela sem petróleo. Se ganhar, promete transformá-la numa Singapura. Nunca disse o nome de Isaltino de Morais, o autarca vizinho, mas os elogios a Oeiras indicam o caminho para o lugar onde quer chegar na Amadora, ao mesmo tempo que diz que se fizer na Amadora o que Alberto João Jardim fez na Madeira, morre feliz. Muito colada ao discurso do Chega, sente-se, no entanto, desconfortável com a possibilidade de uma coligação do PSD com o partido que só tem um deputado no Parlamento.

A sua candidatura foi alvo de controvérsia no seio do PSD. Sente-se confortável com isso?

A minha candidatura, e se calhar é por causa da projeção mediática que tem tido, tem um aspeto positivo: a Amadora nunca esteve tanto na imprensa nacional, no mapa mediático, como está hoje, e fico muito contente com isso.

A Amadora está no ‘mapa mediático’ por sua causa?

Tenho a certeza de que sim.

E isso é bom?

Para mim não sei se será bom ou não – mas isso é irrelevante –, sei que é bom para a Amadora. Quando nos dedicamos à causa pública, as vantagens positivas ou negativas são absolutamente irrelevantes. Mas, sim, é positivo. Por exemplo, eu nunca tinha visto o Polígrafo [SIC] a falar da Amadora, ou o RAP [Ricardo Araújo Pereira] a falar da Amadora.

A falar da Amadora ou a falar da Suzana Garcia?

A falar da Amadora. Porque ao falarem de mim, ao falarem de uma proposta ou de uma acusação que eu estou a fazer, estão a falar da Amadora, também. E nesse momento, o povo da Amadora está a rever-se naquilo que está a ser dito, e está a dar-me razão. Num dos últimos Polígrafos falaram da questão de mais de metade da população da Amadora não ter médico de família – isso é uma tragédia. Estamos a falar do concelho mais central da área metropolitana de Lisboa, a 10 quilómetros da Assembleia da República, com 182 464 almas, das quais mais de metade está sem médico de família. Isto é uma desgraça...



Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.