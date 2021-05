Os colégios privados continuam a liderar o ranking que compara os estabelecimentos públicos e privados nos exames nacionais. Embora as médias no ensino público tenham subido comparativamente ao ano passado, as escolas voltaram a descer na tabela.

A escola pública com melhores resultados nos exames nacionais do secundário é a Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, que surge em em 34.º lugar de um 'ranking' com 512 estabelecimentos de ensino. Nesta escola foram feitos 650 exames e a média das provas foi de 15,01 valores.

Segundo uma análise feita pela agência Lusa, que cita dados do Ministério da Educação, no ano passado, a escola pública que ocupava o melhor lugar no ranking estava em 32.º lugar – o que significa que os estabelecimentos de ensino desceram na tabela.

A escola pública com a segunda melhor média é a Secundária Eça de Queirós, na Póvoa do Varzim (14,76 valores), seguindo-se a Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa.

Já as médias subiram face ao ano passado, tanto nos estabelecimentos públicos como privados. No privado as médias foram de 14,39 valores e no público de 12,89 valores.

As notas melhoraram em todos os exames, com exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Recorde-se que este ano as provas eram exigidas apenas a quem quisesse seguir para o ensino superior, uma vez que só contavam para a média de acesso às universidades. Além disso, os exames tinham perguntas obrigatórias e outras opcionais permitindo aos alunos escolher as questões em que se sentiam mais seguros.

Em 512 escolas analisadas, só duas tiveram média negativa – uma pública e outra privada.

No fim da tabela está a Escola Secundária José Cardoso Pires, em Loures – a média dos 159 exames realizados nesta escola foi de 9,22 valores. Antes desta escola surge o Externato Académico, com média de 99,3 valores.

Por outro lado, a tabela é liderada pelo Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, à semelhança dos anos anteriores. Em 463 exames realizados a média foi de 17,61 valores.

Já entre rapazes e raparigas, as raparigas obtiveram melhores resultados, com uma média de 13,25 valores contra 12,85 valores.