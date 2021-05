As ligações fluviais entre a Margem Sul e Lisboa, garantidas pela Transtejo e Soflusa, foram retomadas ao serviço normal a partir das 20h10 desta quinta-feira. Porém, a leitura das percentagens de adesão sobre a greve são diferentes para a empresa e o sindicato.

Segundo a Transtejo Soflusa (TTSL), houve uma adesão de 46% durante a tarde: 44% da Transtejo e 53% na Soflusa.

"No total do dia, a TTSL registou uma adesão de 58% dos trabalhadores à greve parcial, resultado de 55% de adesão na Transtejo e de 65% de adesão na Soflusa", informou a empresa em nota.

Já a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) indicou, às 16h52, que as "as greves na Transtejo e na Soflusa registaram uma adesão quase total dos trabalhadores, que levou à paralisação de toda a atividade destas empresas".

Contudo, "este foi um primeiro sinal da grande determinação dos trabalhadores destas duas empresas, de lutarem pela valorização dos salários, que têm vindo a ser desvalorizados relativamente ao Salário Mínimo Nacional e pela melhoria do serviço prestado aos utentes", salientou o sindicato.

A greve decorreu no Dia Nacional de Luta convocado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, tendo sido o primeiro protesto no setor desde o início da pandemia no país.

De realçar que o Dia Nacional de luta tem como objetivo manifestar em defesa de aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores, da valorização das carreiras, da revisão da Tabela Remuneratória Única e também em defesa de melhores serviços públicos.