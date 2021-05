A Europa vai voltar a ter uma ‘terceira divisão’ do futebol continental, já a partir da próxima temporada. As competições de clubes europeus foram mudando ao longo dos anos, e uma visita aos livros de história permite encontrar nomes que já não fazem mais parte dos anais futebolísticos. É o caso, por exemplo, da Taça Intertoto, que se jogou até 2008, e cuja eliminação reduziu o futebol europeu à Liga dos Campeões e à Liga Europa.

A Liga Conferência Europa, que chegará ao mundo a partir da temporada 2021/22, no entanto, vai trazer de volta a ‘terceira divisão’ europeia. A competição tem já todo o calendário programado, com a final prevista para a Arena Kombëtare em Tirana, na Albânia, a 25 de maio de 2022, e juntará 184 equipas das 55 federações-membro que formam a UEFA.

Das 184 equipas, 46 serão oriundas da Liga Europa ou da Liga dos Campeões, e os restantes lugares serão ocupados segundo um número de vagas definido para cada federação. Número este que resulta do coeficiente de cada país, que, por sua vez, está ligado aos resultados dos respetivos clubes nas diferentes competições europeias. Portugal, que ocupa o sexto lugar no ranking da UEFA, vai colocar nesta competição duas equipas, quinta e sexta classificada no fim da temporada 2020-21 da Primeira Liga.

Também é importante referir que, para as federações que estão abaixo do 15.º lugar no ranking da UEFA, os emblemas que findem o respetivo campeonato nacional nos lugares seguintes ao primeiro, passam a entrar nesta nova competição, e não na Liga Europa, onde o número de equipas na fase de grupos vai ser reduzido, de 48 para 32.

Previamente à fase de grupos desta nova prova, as equipas vão jogar três pré-eliminatórias e um play-off. De seguida, o formato é bastante similar às restantes competições europeias: formar-se-ão 8 grupos de 4 equipas para a fase de grupos, seguindo-se os oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e a final.

Na fase de grupos, no entanto, entra um detalhe curioso: as oito equipas que fiquem em segundo lugar vão jogar um play-off com os emblemas que fiquem em terceiro lugar na mesma fase da Liga Europa, e os vencedores seguirão para os oitavos-de-final da Liga Conferência Europa.

A competição arranca em julho deste ano, e o sorteio para a primeira pré-eliminatória ocorrem já a 15 de junho. Os jogos vão decorrer às quintas-feiras, simultaneamente com os da Liga Europa. Depois, decidido o vencedor da competição, o emblema vitorioso garantirá um lugar na fase de grupos da Liga Europa da temporada seguinte, sempre e quando não tenha já garantido a presença na Liga dos Campeões através do respetivo campeonato nacional. Esta nova competição, garante Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, “vai tornar o lote de competições de clubes da UEFA mais inclusivo do que nunca”, defendendo o objetivo principal do torneio: incluir mais equipas da UEFA em competições europeias.