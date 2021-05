Os The Black Mamba vão seguir em frente para a final do Festival da Eurovisão da Canção 2021 em Roterdão, nos Países Baixos, já este sábado.

Quem se junta a “Love is on My Side” na final, são os países: Albânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Islândia, São Marino, Suíça, Grécia, os qualificados da segunda semi-final.

Na final disputada este sábado vão competir 26 países: dez países de cada semi-final, os “cinco grandes” – Itália, Reino Unido, Alemanha, Espanha e França -, e o anfitrião, Países Baixos.