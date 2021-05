O Hamas confirmou, esta quinta-feira, o cessar-fogo com Israel. Esta decisão vai entrar em vigor a partir das 02h00 de sexta-feira (00h00 em Lisboa).

A confirmação da trégua entre as duas fações aconteceu poucos minutos após Israel anunciar unilateralmente o cessar-fogo.

De acordo com Ali Barakeh, um oficial do Hamas, disse à Associated Press (AP) o cessar-fogo é considerada uma derrota para Netanyahu e "uma vitória para a população palestiniana".

Ainda que os confrontos sejam travados, o sentimento de vigilância e de atenção vai permanecer até que haja informações mais credíveis por parte dos mediadores deste conflito no Médio Oriente.

Ali Barakeh também comprovou que o Hamas foi contactado por oficiais de várias nações da Rússia, Egito, Qatar e das Nações Unidos com o intuito de ser alcançada uma trégua com Israel.