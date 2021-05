Israel aprovou o cessar-fogo unilateral que irá interromper a intervenção militar que estava a decorrer na Faixa de Gaza há onze dias, segundo informam os órgãos de comunicação social do país.

O anúncio foi feito pelo Gabinete de Segurança do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e já era esperado acontecer, dado que Telavive e o Hamas tinham avançado com a intenção de chegar a acordo, apesar dos bombardeamentos na Faixa de Gaza que permaneceram durante esta quinta-feira, tendo motivado uma resposta, novamente, com recurso a foguetes a partir do território palestiniano.

Esta decisão unilateral por parte do Israel surgiu após o aumento da pressão feita pelo Governo de Joe Biden. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, apelou para uma "desaceleração" do conflito, ao assinalar o "progresso" de Israel na diminuição das capacidades militares do Hamas.

Recorde-se que os combates começaram em 10 de maio, depois de semanas de tensões entre Israel e Palestina em Jerusalém Oriental, que levaram a confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão.

Esta guerra no Médio Oriente provocou a morte de 232 palestinianos em Gaza, entre os quais 64 crianças e também 1.620 feridos. Já em Israel morreram 12 pessoas, entre as quais dois menores, tendo sido registado até ao momento 340 feridos.