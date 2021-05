Foram escolhidos os 26 guerreiros que irão levar o emblema das quinas ao peito no Euro' 2020. O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou a lista de 26 convocados para a fase final da competição, que foi adiado para este ano devido ao atual contexto pandémico.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício; Anthony Lopes; Rui Silva.

Defesas:Pepe; Rúben Dias; José Fonte; João Cancelo; Nélson Semedo; Raphael Guerreiro; Nuno Mendes.

Médios: Danilo; João Palhinha; Rúben Neves; João Moutinho; Bernardo Silva; Sérgio Oliveira; Renato Sanches; Bruno Fernandes; William Carvalho; Pedro Gonçalves.

Avançados: Cristiano Ronaldo; André Silva; Rafa; Diogo Jota; Gonçalo Guedes; João Félix.

O médio do Sporting Pedro Gonçalves é a surpresa da lista de convocados do selecionador nacional. Segundo Fernando Santos, Pote estava na “lista de opções desde a última convocatória. Fomos acompanhando-o desde o Famalicão. Desloquei-me várias vezes ao estádio para o analisar”.

Fernando Santos, em conferência de imprensa, disse que já conhecia Pote e que este “pode dar à seleção nacional o que deu ao Sporting durante a época”.

O selecionador nacional exaltou a conquista das quinas no Euro'2016 e assumiu que Portugal vai para jogo com os olhos no bicampeonato europeu. "É fundamental o apoio dos portugueses, a nossa determinação e o valor desta equipa em que eu confio muito. O que nos leva é ter o mesmo compromisso que tivemos em 2016: quando ninguém esperava, nós assumimos como candidatos à conquista do título e vamos lá para isso", salientou.

A fase final do Euro'2020 vai realizar-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades europeias. A seleção portuguesa está no Grupo F e vai defrontar Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).