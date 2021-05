O Brasil registou, esta quinta-feira, seis casos da variante B.1.617 – conhecida como variante indiana – do vírus SARS-CoV-2. A estirpe, classificada como “preocupação global” pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi identificada em tripulantes de um navio da África do Sul, que estão isolados desde a semana passada, no porto de São Luís, no estado do Maranhão.

Segundo o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula, um dos tripulantes infetados está internado num hospital privado, mas a sua situação é estável.

Na embarcação Zhi Shandong permanecem 14 tripulantes infetados: dois com sintomas leves e 12 assintomáticos.

No total, o barco trazia 24 tripulantes, sendo que os restantes nove testaram negativo à covid-19.

Carlos Lula afirmou ainda que serão feitos testes às cerca de 100 pessoas que tiveram contacto com a tripulação do navio.

De realçar que o Brasil é um dos países do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, com mais de 15 milhões de infetados e 441 mil mortos.