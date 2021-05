A SAD do FC Porto confirmou, em comunicado, que decorreram buscas no centro de treinos do Olival, na manhã desta quinta-feira, no âmbito de uma investigação que tem por objeto o resultado de um teste à covid-19 necessário para viajar de um jogador do seu plantel principal.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem informar que no dia de hoje, 20 de Maio de 2021, decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal”, lê-se.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, como sempre, colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso”, acrescentou.

Relacionados PJ investiga e faz buscas por falsificação de testes covid no futebol