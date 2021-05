O presidente do PSD comentou, esta quinta-feira, a acusação de Rui Moreira no caso Selminho e afirmou que na situação do presidente da Câmara do Porto não se recandidaria, pois existe o “risco” de ter de "sair pela porta de trás" da autarquia.

"Conhecendo eu o Porto, a honra, o respeito que as pessoas veem na figura institucional do presidente da Câmara do Porto, correr o risco de, a meio do mandato, pela primeira vez na história da cidade do Porto, um presidente ter de sair não pela porta da frente, mas pela porta de trás, com um tribunal a dizer 'perdeste o mandato, rua porque cometeste um crime'... é muito mau para o Porto", afirmou Rui Rio, no final de uma audiência com a AHRESP, na sede nacional.

O líder social-democrata sublinhou ainda que no Porto "há obviamente um entrosamento entre o PS e Rui Moreira", numa altura em que os socialistas ainda não apresentaram o seu candidato à segunda maior autarquia do país.

"O dr. António Costa aposta claramente no dr. Rui Moreira, independentemente da acusação penal ou não, e o PS prepara-se - no caso de o dr. Rui Moreira se recandidatar - para ir a eleições fazendo figura de corpo presente. Na prática, o que dr. António Costa quer é evitar que o PSD ganhe a Câmara do Porto, se é o dr. Rui Moreira ou o PS é absolutamente indiferente", afirmou.

Questionado pelos jornalistas sobre as críticas que Rui Moreira lhe tem dirigido, Rio recusou responder diretamente, afirmando que não as ouviu. Por outro lado, sublinhou que o autarca do Porto "desde o primeiro dia em que entrou na Câmara tem um problema pessoal" consigo.

"Acontece isso, por vezes, o sucessor começar a denegrir quem antes esteve", afirmou.