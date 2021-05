O Benfica criticou, esta quinta-feira, a Liga Portugal, devido ao agendamento da 34ª e última jornada do campeonato. Os encarnados consideram que Haris Seferovic foi prejudicado na luta pelo troféu de melhor marcador, que foi entregue a Pedro Gonçalves.

Recorde-se que o avançado suíço fez dois golos no triunfo por 3-1 do Benfica sobre o Vitória SC. Contudo, Pedro Gonçalves ultrapassou-o pouco depois com um hat-trick na goleada por 5-1 do Sporting frente ao Marítimo.

“Destaque especial também para mais um bis de Seferovic, o nono na presente temporada, que o colocou em vantagem na luta pelo título individual de melhor marcador. Porém, fruto de uma decisão pouco desportiva da Liga relativa ao agendamento dos jogos da última jornada, o seu concorrente beneficiou de entrar em campo sabendo o que teria de fazer para alcançar a liderança neste particular”, lê-se na newsletter News Benfica.

“Seferovic relegou para segundo plano a competição pelo troféu de melhor marcador, salientando a importância primordial dos objetivos coletivos que, no caso concreto do jogo de ontem à noite, passavam por vencer e fazer uma boa exibição, sendo ambos alcançados”, rematou o Benfica.