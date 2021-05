Nas últimas 24 horas morreu mais uma pessoa devido à covid-19 em Portugal e foram ainda diagnosticados 451 novos casos. Os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira, elevam para 843.729 o total de infetados no país desde o início da pandemia e para 17.014 as vítimas mortais.

A única morte registada ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte foi aquela onde foram reportados mais novos casos esta quinta-feira – há mais 172 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que nos últimos dias tem liderado as novas infeções, com 159 novos casos. No Centro há mais 59 casos, no Algarve 18 e no Alentejo 10. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira há mais 22 e 11 infetados, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, o número de doentes internados devido à covid-19 desceu ligeiramente. Há agora 208 doentes covid nos hospitais portugueses, menos três do que ontem. Por outro lado, aumentaram os doentes em Cuidados Intensivos – são agora 58, mais dois face ao último balanço.

O boletim da DGS revela que mais 346 pessoas recuperaram da doença, elevando para 804.522 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há 22.193 casos ativos no país, mais 104 do que ontem e as autoridades de saúde têm agora 18.620 contactos em vigilância. O número de casos ativos aumentou pelo segundo dia consecutivo.

Os dados relativos à incidência e ao R(t) — índice de transmissibilidade – não foram atualizados face a ontem. A incidência nacional é de 51,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental este valor é de 48,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O R(t) nacional é de 1,02 e quando considerado apenas o continente este valor é de 1,01.