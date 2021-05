O ministério da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que está já disponível uma plataforma para quem faz autotestes à covid-19 possa dar conta dos resultados.

A plataforma foi criada "no âmbito do regime excecional e temporário para a realização em autoteste de testes rápidos de antigénio por não profissionais".

Até agora, "o reporte pelos cidadãos de resultados positivos ou inconclusivos apenas era possível" através da linha Saúde 24. "A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados" através do preenchimento de um formulário presente no site da DGS.

O ministério sublinha que a "notificação destes resultados é importante para monitorizar a atividade nacional de testagem” e acrescenta que “os assintomáticos com resultado positivo ou inconclusivo devem privilegiar o reporte através de contacto telefónico ao SNS24".