Os apoios às empresas a fundo a perdido superaram os 1588 milhões de euros nos primeiros quatro meses deste ano, anunciou o Ministério das Finanças, garantindo que “este montante já supera o valor gasto em todo o ano de 2020 e representa mais do dobro do valor orçamentado para 2021”.

Em comunicado, o ministério de João Leão avança que entre janeiro e abril, foi o Programa Apoiar.pt a medida com mais peso, tendo atingido os 780,9 milhões de euros. Segue-se o layoff simplificado (336,7 milhões de euros), o apoio à retoma progressiva (314,9 milhões de euros) e o incentivo à normalização (155,7 milhões de euros).

“Estes apoios confirmam o compromisso do Governo de que não hesitaria em reforçar os apoios às empresas em função da evolução da pandemia”, diz o Ministério das Finanças, acrescentando que o facto de a taxa de desemprego se ter situado nos 6,5% em março “prova a eficácia destas medidas”. “Compara com uma taxa de desemprego que chegou aos 17,5% na anterior crise e situa-se muito abaixo dos 8,3% do conjunto da zona euro”.

As Finanças não têm dúvidas que “esta manutenção da capacidade produtiva das empresas está a ser essencial para a fase de forte recuperação da economia que já se está a assistir”.