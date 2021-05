O festival NOS Alive foi adiado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de covid-19. Segundo a organização do evento, as novas datas são 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

“A 14ª edição do NOS Alive está oficialmente adiada para os dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.”, anunciou, esta quinta-feira, a Everything Is New num comunicado divulgado nas redes sociais.

“Mantendo-se a situação pandémica atual que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das digressões para o verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival para 2022”, justifica.

Apesar de não ser uma decisão tomada “de ânimo leve”, é a “mais correta” devido à “responsabilidade” que a organização tem para com “todos os fãs, artistas, patrocinadores, parceiros, fornecedores, equipas de segurança, limpeza e restauração, equipas técnicas e de produção, toda a equipa do NOS Alive e para com o país”.

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 e de 2021 do NOS Alive são válidos para os dias de semana correspondentes, em 2022.