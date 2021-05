A Polícia de Segurança Pública (PSP) deu início a uma investigação para apurar as circunstâncias em que uma jovem teve acesso a uma farda antiga da Polícia. A jovem em questão foi fotografada a utilizar a peça do fardamento da Polícia numa carruagem do Metro de Lisboa.

"Foram, de imediato, iniciadas diligências de identificação da cidadã, no sentido de confirmar se o polo pertence ou não ao nosso efetivo policial e averiguar onde obteve o fardamento e/ou se eventualmente se possa tratar de contrafação", disse a PSP, na quarta-feira, numa história do Instagram.

A PSP alerta ainda que “o uso de peças de fardamento policial, mesmo que antigo (como este), não é permitido, podendo constituir crime".

Ao Jornal de Notícias, fonte da Direção Nacional da PSP explicou que “dependendo que for apurado”, a jovem pode estar sujeita “a um processo criminal ou contraordenacional”.