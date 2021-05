Futebol. Portugal, um país, dois sistemas

Mas o problema maior nem é o da estupidez das multas nas praias, o drama é que os casos de novas infeções estão a subir muito na região de Lisboa, o que poderá comprometer o futuro próximo do turismo, nomeadamente segundo o olhar dos britânicos.

Há injustificáveis que são justificáveis na vida portuguesa, o que nos torna um povo único. Talvez seja por isso que sejamos cada vez mais considerados uma aldeia de banda desenhada. O caso é conhecido de todos mas vale a pena recordá-lo. No estádio do Dragão, casa do FC Porto, vai realizar-se, no dia 29, a final da Liga dos Campeões, onde vão poder estar mais de 10 mil pessoas a assistir ao jogo entre o Chelsea e o Machester City, por determinação da UEFA. Uma semana antes, em Coimbra, joga-se a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o SC Braga, onde as bancadas vão estar vazias por imposição das autoridades portuguesas. Faz isto algum sentido? Não, de todo, mas o Governo socialista consegue defender o indefensável.

É notório que o Executivo de António Costa conseguiu colocar o país num nível invejável para a realização da cimeira europeia e para mostrar um postal idílico em vésperas do verão. Isso ninguém o pode negar, embora não se saiba a que preço a pagar, pois parece que abrimos uma porta para fechar várias janelas. Veja-se o que foi anunciado para as praias. Multas atrás de multas para quem não cumprir as distâncias regulamentares e para quem optar por frequentar areais com a lotação acima dos 50%. Fará isto algum sentido? Mais uma vez, não.

Nada está perdido, bem pelo contrário, mas enquanto os menores de 60 anos não estiverem vacinados, não vale a pena entrar em euforias. Eu que estava convencido a não vacinar-me, acabo por convencer-me que o melhor é mesmo ter um ‘passaporte’ que contribua para a segurança de todos. Nunca pensei vacinar-me contra a covid-19, mas contra as evidências, não há argumentos. Para acabar com máscaras e medos vou sujeitar-me a algo que nunca imaginei.

Ser cobaia de uma vacina experimental. É a vida.