Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Ainda se recorda quando decidiu que queria ser advogada?

Desde que me lembro que queria ser advogada, talvez influenciada pelos filmes, pelas séries, não sei… E na família também tenho advogados. Mas sempre tive esse gosto, esse interesse.

Mas não se ficou pela advocacia. Cumpriu sempre várias funções e, sobretudo, manteve sempre ligação à Academia...

Sim, a minha carreira não foi, de facto, linear. Sempre quis ser advogada, mas quando terminei o curso ingressei numa carreira académica em virtude dos convites que me foram surgindo por parte de alguns professores, designadamente para vir para a Universidade Nova. E como fui uma boa aluna, essa porta abriu-se naturalmente, embora não tenha sido algo que estivesse inicialmente nos planos.

É mãe de quatro filhos. Foi fácil conciliar a vida familiar com universidade, advocacia e outras funções que cumpriu (como, por exemplo, no Ministério da Justiça)?

Durante os primeiros dez anos da minha vida profissional dediquei-me à vida académica, o que é muito mais fácil de conciliar com a vida familiar e com os filhos. Tive quatro filhos, que nasceram todos muito próximos uns dos outros, entre 2001 e 2007, o que também foi uma opção para melhor poder conciliar todos os fatores da minha vida. Depois eles cresceram e, neste momento, já são jovens adultos, o que torna mais fácil conciliar tudo. É, obviamente, uma vida exigente, mas quando as coisas se fazem por gosto tudo se torna mais fácil.

Isso explica ter aceitado, nesta fase da sua carreira, o desafio de ser sócia na área de Resolução de Litígios da PLMJ?

Sempre trabalhei em advocacia, mas nunca de forma full-time. Estou na PLMJ desde 2016, há quase cinco anos, e, de facto, aceitei o desafio por já ter uma vida familiar mais tranquila. Claro que seria sempre muito difícil recusar um convite do José Miguel Júdice para trabalhar com ele. Tem sido uma descoberta interessantíssima. Como já disse, sempre quis ser advogada e, apesar de ter exercido sempre alguma advocacia, nunca o tinha feito muito intensamente. Posso dizer que foi algo que comecei a desenvolver recentemente com mais intensidade. Mas não é difícil conciliar com o ensino, uma vez que investigo e exerço na mesma área, da arbitragem e da resolução de conflitos. É fácil porque do ponto de vista técnico estou focada no mesmo assunto.

É caso para dizer que ter a prática, desde 2016, tornou-se uma mais-valia para a sua carreira como professora universitária?

Diria que sim. É uma mais-valia, sobretudo, na minha área, que é muito prática. É difícil ensinar a resolução de conflitos, o contencioso (talvez as pessoas percebam melhor assim), sem se perceber o que é um processo em tribunal, seja como juiz, seja como advogado. Não é impossível, pois há uma dimensão teórica que é muito importante, mas pode dizer-se que juntar a prática nesta equação é uma mais-valia, principalmente para os alunos. Estou constantemente a dar exemplos de processos em que estou envolvida – de forma abstrata, é claro –, permanentemente a dar exemplos, o que torna muito mais fácil explicar um conjunto de temas e de questões. Portanto, respondendo à pergunta, diria que sim: é uma mais-valia.

