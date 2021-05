Acusado de um crime de prevaricação, e chamado a tribunal no âmbito do caso Selminho, Rui Moreira está sob pressão e tem de decidir acerca da sua recandidatura à Câmara Municipal do Porto, a que preside desde 2013 como independente. Numa primeira instância, em reação à notícia de que seria mesmo julgado em tribunal, Moreira garantiu que o seu envolvimento no caso não irá influenciar a sua decisão e disse achar um “insulto e uma infâmia” ser acusado de ter beneficiado a sua família em detrimento do interesse municipal.

Ou seja, embora o autarca não abra o jogo, tudo aponta para que a recandidatura vá mesmo avançar, algo que políticos e politólogos ouvidos pelo i, bem como por figuras da sociedade portuense, também consideram provável.

Autoproclamando-se “inabalável como o granito” – no que pareceu uma alusão ao típico granito portuense –, o autarca reagiu, emocionado, à notícia de que seria julgado em tribunal. Rui Moreira tem sido alvo de acusações por parte da sua oposição política nos últimos tempos e, à medida que se aproxima a data das eleições autárquicas, a pressão parece intensificar-se. Algo que, segundo disse na Câmara Municipal do Porto, a seguir ao anúncio da sua chamada aos tribunais, já havia acontecido nas últimas eleições: “Tal como há quatro anos, estamos perante um processo que surge em vésperas de eleições”. Mais tarde e no mesmo dia, em entrevista à RTP2, voltou a questionar o timing da notícia e explica que “não é um calendário da inocência”.



Portuenses manifestam-se

João Pereira Coutinho, Manuel Serrão e Eduardo Barroco de Melo – todos eles figuras ligados à cidade do Porto – consideram que Rui Moreira continua a reunir as condições necessárias para uma recandidatura.

