Fechadas as contas da tabela classificativa da época 2020/2021. O Sporting venceu o Marítimo por 5-1 no Estádio de Alvalade com três golos de Pedro Gonçalves, um autogolo do guarda-redes Karo e um de Gonzalo Plata.

Os pés de Pedro Gonçalves esquentaram no relvado 'leonino', ao fazer um hat-trick que contribuiu para conquistar a bola de prata ao jogador do Benfica Seferovic, marcando 23 golos esta época. O médio dos 'leões' sucede Domingos Paciência no lugar de melhor marcador português no campeonato. O agora treinador ganhou a bota de prata na época de 1995/1996. Desde os anos 90, o prémio foi sempre atribuído a um jogador estrangeiro.

Assim, Sporting termina o campeonato com 85 pontos depois de golear o clube madeirense por 5-0 e vai diretamente para a fase de grupo da Liga dos Campeões.

Já o Marítimo fica à borda de água no 15.º da classificação, com 35 pontos, mantendo-se na I Liga.