Os clubes da I Liga defrontaram-se, esta quarta-feira, na última jornada para acertar as contas da época 2020/2021.

Santa Clara brilhou no Estádio de São Miguel ao golear o Farense por 4-0, roubando o bilhete de estreia para o acesso à Liga Conferência Europa e também o sexto lugar do campeonato ao Vitória de Guimarães, com 46 pontos e os vimaranenses 43. Já o destino do Farense é a despromoção para a Liga Portugal 2, ficando no 17.º com 31 pontos.

No Estádio D. Afonso Henriques, o Benfica venceu por 3-1 com um remate de Everton Cebolinha e um bis de Seferovic, que não foi o suficiente para conseguir afastar a hipótese de Pedro Gonçalves perder a bota de prata.

Nos lugares da despromoção, o Nacional junta-se ao clube de Faro, ao perder no último minuto de compensação contra o Rio Ave por 1-2 na Choupana. O clube madeirense selou as contas no último lugar, obtendo 25 pontos. Mesmo com a vitória, Rio Ave vai lutar pela permanência na I Liga, ao ficar no 16.º com 34 pontos.

Já no topo da tabela, as contas estão confirmadas. Paços de Ferreira e Santa Clara vão rumar à Europa como qualificados para a Taça Conferência Europa, no 5.º e no 6.º respetivamente. Sporting de Braga empatou contra o Portimonense sem golos marcados, conquistando assim o 4.º e a qualificação à fase de grupos da Liga Europa.

SL Benfica fica em terceiro lugar, com 76 pontos, esta época e vai disputar o seu lugar para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Notícia em atualização