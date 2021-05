Um dos fundadores do Partido Socialista e ex-ministro da Cultura no Governo liderado por Mário Soares, António Coimbra Martins, morreu esta quarta-feira aos 94 anos, confirmou o PS.

António Coimbra Martins, também escritor, diplomata e intelectual, morreu em Paris, afirmou o PS numa nota de pesar.

O fundador nasceu em Lisboa em janeiro de 1927 e formou-se em Filologia Românica, pela Universidade de Lisboa. Foi professor do ensino secundário e leitor de Português nas Universidades de Montpellier, Aix-Marselha e Paris, tendo depois entrado na Faculdade de Letras de Lisboa como assistente, onde guiou a cadeira de literatura francesa.

Em 1965, António Coimbra Martins foi o responsável pela criação do Centro Cultural Português, através da Fundação Calouste Gulbenkian.

O intelectual foi o governante titular da pasta do Ministério da Cultura no IX Governo Constitucional, chefiado pelo então primeiro-ministro Mário Soares.

Foi deputado pela câmara de Vila Real em 1985 e no ano seguinte tornou-se deputado europeu até 1994, tendo integrado o Parlamento Europeu ao defender a bandeira do núcleo socialista.

Coimbra Martins dividiu a sua vida entre Portugal e França, segundo diz a nota de pesar do PS, tendo partilhado o seu talento e reconhecido o seu mérito em ambas as nações.

Em 1997, foi condecorado com o grau de Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique em Portugal e também agraciado pelo governo francês com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.