Portugal doou, esta quarta-feira, 5.500 frascos do medicamento Remdesivir à Índia. O antiviral é utilizado no tratamento de doentes internados com covid-19.

“A Índia solicitou a ativação do mecanismo europeu de proteção civil [Emergency Response Coordination Centre] para fazer face à situação pandémica grave que tem vivido, tendo Portugal manifestado a sua disponibilidade para contribuir de forma solidária", revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Esta doação resultou de uma ação conjunta da DGS, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Recorde-se que o Remdesivir foi autorizado na União Europeia para a covid-19 e é indicado para doentes adultos e adolescentes com pneumonia que necessitem de oxigénio suplementar. Em outubro do ano passado, o Governo decidiu adquirir mais de cem mil frascos deste medicamento, num valor de cerca de 35 milhões de euros.

A Índia enfrenta uma das piores fases no que à covid-19 diz respeito, tendo ultrapassado, pela primera vez, as 4.500 mortes associadas à doença num só dia.