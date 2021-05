O maior iceberg do mundo soltou-se da plataforma de gelo Roone e está agora à deriva no noroeste da Antártida, noticiou a agência Efe, esta quarta-feira, através de imagens de satélite.

Este iceberg, denominado A-76, é uma massa de gelo com comprimento de 170 km e largura de 25, tendo uma área total de 4320 quilómetros quadrados, maior do que a superfície da ilha de Maiorca – 3640, segundo indica a Agência Espacial Europeia (ESA).

